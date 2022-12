Sukces Joanny Kulig w Hollywood. Zagrała u boku amerykańskich sław

Również jego filmowa ukochana z "Zimnej wojny" stawia na międzynarodową karierę. Joanna Kulig przyciągnęła uwagę zagranicznych producentów po roli u Pawła Pawlikowskiego, dlatego udało jej się zagrać już w kilku międzynarodowych produkcjach m.in. serialu Netfliksa "The Eddy", serialu Amazona "Hanna" czy komedii z Anne Hathaway "She came to me". Ponadto w tym roku spotkał ją zaszczyt jurorowania w jednej z sekcji festiwalu w Cannes.