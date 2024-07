Polska klęska. "Dotrwanie do napisów końcowych jest dużym wyzwaniem"

Dość trudno w to może uwierzyć, ale "Wieczór kawalerski" został zrealizowany na zasadzie "kopiuj-wklej z paździerza wszech czasów polskiego kina". "Na plakacie promującym komedię kryminalną Szymona Gonery widnieje prowokacyjne pytanie ‘Kto dotrwa do rana?’. Spieszę z odpowiedzią: na pewno nie widz. Zważywszy na to, że dotrwanie do napisów końcowych jest nie lada wyzwaniem, każdemu, kto tego dokona, twórcy powinni dożywotnio wypłacać rentę za poniesione straty moralne" – napisał Tomasz Zacharczuk.