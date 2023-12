Polska komedia inna niż wszystkie. W kinach klęska, hit na platformie

Miało być śmiesznie i smutno, i strasznie zarazem. Takiego świątecznego filmu w Polsce chyba jeszcze nie było. "Święta inaczej" to obyczajowa komedia z elementami melodramatu, która jednocześnie stara się być horrorem. I to takim nie na żarty. Miłośnicy kina bez trudu odjadą w filmie cytaty ze słynnego horroru Stanleya Kubricka "Lśnienie". Tylko czy nawiązania do kultowych produkcji wystarczą, by zrobić solidny film. Tu krytycy mają poważne wątpliwości.