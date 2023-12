Polacy oglądają na potęgę. Hit, jakiego Netflix nie miał od lat

Bohaterami filmu Esmaila są państwo Sandford (Julia Roberts i Ethan Hawke), którzy podejmują spontaniczną decyzję, by zapakować do samochodu dwójkę dzieci i spędzić wakacje w luksusowym domu na odludziu. Szybko okazuje się, że nie mogli wybrać gorszego okresu na wyjazd. W domu, do którego docierają, przestają działać telefony i internet, a na domiar złego na pobliskiej plaży, na którą się udają, próbuje staranować ich tankowiec.