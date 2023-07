Polska komedia roku. Gdzie się pojawi, tam staje się hitem

Do zespołu dołączył natomiast Eryk Kulm Jr., który tak argumentuje swój udział w tym projekcie: "Najbardziej zainteresowała mnie wspaniała obsada. Wspaniali aktorzy i wspaniali ludzie. Mogłem dużo się od nich nauczyć. Przyjęli mnie niesamowicie ciepło, bo jednak wchodzić do drugiej części filmu, jako nowa postać, to zawsze nie lada wyzwanie. Oprócz aktorów, zainteresował mnie również scenariusz – pierwsza część była świetnie napisaną, niesamowicie śmieszną, ale też doskonale poprowadzoną historią. Grzechem byłoby nie przyjąć roli w takim filmie".