Polski hit na otwarcie. HBO Max chce wejść na rynek z impetem

HBO Max należy do koncernu WarnerMedia i oferuje dostęp do produkcji takich gigantów jak Warner Bros., HBO, DC czy Cartoon Network. Bardzo mocnym punktem nowej w naszym kraju platformy, będzie z pewnością szybki dostęp do wielu kinowych przebojów. Wiadomo, że filmy wytwórni Warner Bros. trafiąją do streamingu 45 dni po ich premierze kinowej. A mowa o takich znanych hitach, jak "Matrix: Zmartwychwstania" czy "Diuna", a w niedalekiej przyszłości także o "Batmanie" (premiera na dużym ekranie 4 marca) oraz trzeciej części "Fantastycznych zwierząt".