Polskie kina pękają w szwach. Takiego hitu jeszcze w tym roku nie było

W 2013 r. "Iron Man 3" w ciągu premierowego weekendu zgromadził 202 tys. widzów, co było najlepszym w historii wynikiem otwarcia pośród ekranizacji komiksu w naszym kraju. Dwa lata później "Avengers: Czas Ultrona" zebrał na starcie 214 tys. osób. Kolejne produkcje Marvela śrubowały ten wynik. "Avengers: Wojna bez granic" (2018 r.) zgarnął 271 tys. widzów. Ostatecznie rekord zatrzymał się na rezultacie sięgającym ponad pół miliona widzów. W 2019 r. "Avengers: Koniec gry" zgromadził podczas premierowego weekendu 548 tys. osób. W sumie finał historii Iron Mana, Kapitana Ameryki obejrzało w naszym kraju blisko 1,9 mln widzów. Co ciekawe, wcale nie był to najlepszy rezultat osiągnięty w tamtym roku przez ekranizację komiksu.