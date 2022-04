Nicolas Cage całkiem odleciał. Teraz powrócił i podbił serca widzów

Po latach, gdy długi zostały spłacone, można się śmiać z historii. Tym bardziej, że robi to sam jej bohater. I co ważne, czyni to z autoironią i w świetnym stylu. Komedia zbiera bardzo dobre recenzje. Na portalu filmowym Rottentomatoes "Nieznośny ciężar wielkiego talentu" zgromadził 87 proc. pozytywnych recenzji (jeden z najlepszych wyników w tym roku). Tyle samo od widzów, co od krytyków. A to oznacza, że podoba się i jednym i drugim, co wcale nie zdarza się zbyt często.