Poród w "Koglu Moglu 5". Jest już zwiastun

Bowiem 26 stycznia 2024 r. do repertuaru kin dołączy "Baby boom, czyli Kogel Mogel 5". Jak zdradza dystrybutor produkcji Next Film, "Piotruś – razem z żoną, teściową oraz Leopoldem – przenosi się do nowego domu: zabytkowego dworku. Z kolei Agnieszka robi na uczelni karierę, ale tuż po obronie doktoratu nagle odkrywa, że jest w ciąży. A gdy na świat przychodzi mały Kuba… zaczynają się problemy!".