Postawiono nagrobek Piotrowi Machalicy. Wyryto na nim piękny cytat

Urna z prochami aktora spoczęła na cmentarzu św. Rocha w Częstochowie, mieście, w którym spędził ostatnie lata swojego życia u boku Aleksandry Sosnowskiej. Para po kilku latach związku wzięła ślub we wrześniu 2020 r. Mieli w planach zagraniczną podróż poślubną, gdy pandemiczna sytuacja na świecie się uspokoi .

Oni odeszli w 2020 roku

- Ola bardzo często odwiedza grób Piotra na cmentarzu. To była piękna i prawdziwa miłość, a to jej dowód. Przynosi mu czerwone róże, w kolorze miłości, pali znicze i wspomina dobre chwile. Taka żona to skarb - zdradza przyjaciel rodziny w rozmowie z "Super Expressem".