Żyje z Parkinsonem od 30 lat. Gwiazdor "Powrotu do przyszłości" nie zwalnia tempa

W lipcu przypadnie 35. rocznica premiery "Powrotu do przyszłości", w którym główne role zagrali Michael J. Fox, Christopher Lloyd i Lea Thompson. U Foxa zdiagnozowano chorobę Parkinsona, gdy miał zaledwie 30 lat, ale to nie zatrzymało jego kariery. Co u niego słychać i jak potoczyły się losy pozostałej dwójki?

Dzięki trylogii "Powrót do przyszłości" zyskali ogromną sławę (Materiały prasowe)