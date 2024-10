Powrót legendy do kin. Opowie o słynnych bogaczach

W całej swojej przepastnej karierze Anthony Hopkins zdobył tylko dwa Oscary. Ostatnio za rolę w "Ojcu" z 2020 r., a po raz pierwszy za rolę słynnego Hannibala Lectera w "Milczeniu owiec". Kontynuacja historii doktora Lectera i agentki Clarice Starling, czyli "Hannibal" z 2001 roku, nie zapisał się już jako tak kultowy film jak pierwsza część, ale swoje w kinach zarobił - ponad 350 mln dolarów. Kariera Hopkinsa zaliczała wzloty i upadki w minionych dekadach. Zagrał w ostatnim czasie w dobrze przyjętym filmie "Jedno życie" i kiepsko ocenianym serialu "Those About to Die". Teraz ogłoszono jego najnowszą produkcję - opowie o włoskich legendach motoryzacji.