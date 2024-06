Poznała go 30 lat temu dzięki swojemu chłopakowi. Wzruszające wspomnienie Rogalskiej

"To było lato. Chyba 93 rok, kiedy z moim chłopakiem przyjechaliśmy do Ciebie nad morze na wakacje. Piękne było to lato. Ugościłeś nas po królewsku. Pamiętam smak świeżo wędzonych ryb, które wcinaliśmy na plaży. Pamiętam nasze rozmowy. Byliście wtedy z Markiem studentami łódzkiej filmówki. Tacy młodzi, szczęśliwi i pełni marzeń." - napisała.