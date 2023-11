Pracowała z przemocowym reżyserem. "Przez półtora miesiąca schudłam sześć kilo"

Maria Dębska na telewizyjnej scenie dała się poznać szerszej publiczności jako Jaga w "Barwach Szczęścia". Na główną rolę w produkcji filmowej musiała poczekać do 2018 r., kiedy to zagrała u boku Mikołaja Roznerskiego w komedii romantycznej "Pech to nie grzech". W kolejnych latach jest nazwisko stawało się w branży coraz gorętsze. "Zabawa Zabawa", "Czarny Mercedes" czy "Bo we mnie jest seks" to tylko kilka głośnych produkcji, w jakich wystąpiła Dębska.