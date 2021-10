Prawie o nim zapomniano. Znów stanie się jednak Darthem Vaderem

Niestety, od tego czasu Hayden Christensen nie może się już pochwalić żadnym znaczącym sukcesem. Jedyne nagrody, jakie otrzymał, to dwie Złote Maliny dla najgorszego aktora za rolę w filmach "Atak klonów" oraz "Gwiezdne wojny: Zemsty Sithów" (2005 r.). Po klęsce produkcji science-fiction "The Last Man" (2018 r.) Christensen przez trzy lata nie występował przed kamerą.