Problemy HBO Max na starcie. Platforma traci kinowe hity

8 marca na terenie naszego kraju HBO GO przekształciło się w HBO Max. Pierwszego dnia działalności z usług nowego serwisu filmowego skorzystało w Polsce 329 tys. widzów. Z danych agencji Nielsen Media wynika, że ruch na platformie był ponad dwa razy większy niż przed rokiem na HBO GO. W dniach 1-7 marca 2021 r. HBO GO oglądało średnio 146 tys. osób dziennie.