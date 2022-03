"Projekt Adam" Netfliksa. Ryan Reynolds o swojej roli: To było

"Projekt Adam" to familijny film akcji z elementami science-fiction. Główny bohater, Adam (Ryan Reynolds), cofa się w czasie. W swojej podróży spotyka samego siebie sprzed lat (w tej roli debiutujący Walker Scobell). Ma także szansę, by porozmawiać z ojcem, którego przed laty stracił i powiedzieć matce, jak bardzo ją kocha. Ryan Reynolds przyznaje, że na fabułę "Projektu Adam" duży wpływ miało jego życie osobiste i prawdziwe doświadczenia z przeszłości. W rozmowie z WP opowiada o tym, jak uzdrawiającym doświadczeniem było zagranie w tym filmie. Zdradza także, co musiał zrobić najpierw, gdy poznał aktora wcielającego się w młodszą wersję.