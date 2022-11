Propagandowa robota. Kiedyś car Piotr Wielki, teraz imperator Putin

Pełne zachwytu wypowiedzi Putina na temat żyjącego na przełomie XVII i XVIII wieku cara pojawiły się po zwiedzaniu wystawy poświęconej 350. urodzinom Piotra I Wielkiego. Na spotkaniu z grupą młodych przedsiębiorców obecny władca Rosji powiedział m.in. "panuje przekonanie, że car walcząc ze Szwecją, coś zabierał. On niczego nie brał, on oddawał, to co należało do Rosji".