Perła Netfliksa. Zbiera super recenzje, faworyt do Oscara

W porównaniu do poprzednich ekranizacji powieści Remarque'a, produkcja Netfliksa jest nakręcona z dużo większym rozmachem, strona wizualna filmu została w nim dopracowana do perfekcji. Jednak współczesna technika, efekty specjalne nie przesłoniły przekazu antywojennej historii, a raczej go wzmocniły.