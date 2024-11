Przebój kandydata na wiceprezydenta USA. Polacy w paskudnym świetle

Zanim doświadczony, hollywoodzki reżyser Ron Howard nakręcił "Elegię dla bidoków", na rynku wydawniczym pojawiła się powieść J.D. Vance’a, która odniosła gigantyczny i całkowicie niespodziewany sukces. "New York Times" zaliczył ją do najważniejszych książek wyjaśniających wyborczy sukces Donalda Trumpa w 2016 roku. Prawa do jej ekranizacji szybko znalazły się w rękach Netfliksa, który chciał z niej zrobić oscarową produkcję.