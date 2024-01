1 z 6 Przejął stery samolotu i uratował swoją rodzinę. Zasłynął z roli Jasia Fasoli

Rowan Atkinson to popularny brytyjski komik i aktor, który znany jest przede wszystkim z roli Jasia Fasoli. Zaistniał w telewizji, grając w popularnym serialu komediowym stacji BBC. Mowa o "Not the Nine O’Clock News". Jednak w 2001 r. dokonał czegoś, zdawałoby się niemożliwego. Przejął stery samolotu i uratował bliskich.