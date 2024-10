Przez osobistą tragedię porzucił aktorstwo. Telewizor odwrócił do ściany

Scenarzysta serialu "Dom", Andrzej Mularczyk, zdradził, że razem z Jerzym Janickim próbowali namówić Wacława Kowalskiego do powrotu do aktorstwa i wyrwania się z depresji. Niestety, Kowalski zdecydowanie odmówił. Mularczyk wspominał, że aktor pokazał im telewizor odwrócony ekranem do ściany, wyjaśniając, że nie interesuje go to już.