Przyznała ze smutkiem. "Byłam za stara nawet 20 lat temu"

Stworzyła słynną rolę Rysi "Gabrysi" Siarzewskiej, choć wolałaby wówczas wcielić się w inną postać: - Powiem szczerze, że jak przeczytałam scenariusz, to bardzo chciałam zagrać tę dziennikarkę, czyli postać Małgosi Kożuchowskiej, ale to było niemożliwe. Ta rola była już obsadzona i chyba byłam za stara. Nawet wtedy była za stara, a było to ponad 20 lat temu" – wyjaśniła aktorka.