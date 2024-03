"Puchatek: Krew i miód 2" to nie koniec. Wystarczyły lepsze recenzje

Jeszcze przed jego premierą do kin mają trafić filmy "Bambi: The Reckoning:, "Peter Pan’s Neverland Nightmare" oraz "Pinocchio Unstrung". Trzeba jednak zwrócić uwagę na to, że jeśli któryś z nich okaże się porażką finansową nawet na niskim budżecie produkcji, to twórcy mogą zrewidować swoje plany i wyciąć pewne projekty. Wszystko też zależy od tego, ile ostatecznie zgarnie "Puchatek: Krew i miód 2", gdy przetoczy się po świecie. W Polsce jego premiera zaplanowana jest na 31 maja.