"Purpurowe serca": już to gdzieś widzieliśmy. Widzowie kochają, krytycy nie zostawiają suchej nitki [RECENZJA]

Od początku do końca wydaje się jednak, że fabuła ma tu znaczenie drugorzędne, grunt to pokazać ładnych, zdolnych ludzi i ich wielkie problemy, które z gracją, jeden po drugim starają się rozwiązać, aż do szczęśliwego finału. Przepis na przebój murowany i nie jest to zdanie na wyrost, bo sądząc po niezwykle entuzjastycznych recenzjach (czy też: reakcjach) widzów należy sądzić, że to krytycy się mylą, to krytycy się nie znają.