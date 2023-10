Quentin Tarantino w bazie armii izraelskiej. Mieszkający w Tel Awiwie reżyser chciał podnieść jej morale

Filmowiec ma osobisty stosunek do Izraela ze względu na to, że od kilku lat mieszka w Tel Awiwie ze swoją żoną, Daniellą Pick, 39-letnią izraelską piosenkarką. Artystka najpierw występowała z siostrą Sharoną, by dopiero z czasem rozpocząć karierę solową. Ich ojciec, Tzvika Pick, również jest znanym wokalistą.