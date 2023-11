"Raz, dwa, trzy… wchodzisz do gry!". Mocne wrażenia w kinie. "Grasz lub giniesz"

Film jak na razie nie zebrał wybitnych recenzji, ale w przypadku horrorów jest to dość częsty przypadek. Jednak serwisy poświęconego temu gatunkowi filmowemu podkreśliły, że "Raz, dwa, trzy… wchodzisz do gry!" to wcale nie taka zła rozrywka. Jeśli ktoś potrzebuje rozrywki tego typu, to raczej ją dostanie. A jak doskonale wiemy, kino grozy szczególnie dobrze sprawdza się w okresie jesiennym.