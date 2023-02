Sensacja w kinach. Pokonały "Avatara". Nawet Bautista nie dał im rady

Więcej uwagi amerykańscy dziennikarze poświęcają tytułowi, który podczas minionego weekendu został sklasyfikowany (pod względem wpływów) na drugim miejscu. Jest nim "80 for Brady". Komedia zarobiła 12,5 mln dolarów, ale zgromadziła w tym tygodniu najwięcej widzów (1,3 mln osób). Wytwórnia Paramount wraz z kinami wprowadziła bowiem promocję cenową na wcześniejsze seanse filmu. Jej celem było zachęcenie starszej widowni do powrotu do kin. I się udało. Jak podaje serwis Deadline, aż 65 proc. widzów, którzy obejrzeli film, to osoby powyżej 45. roku życia. Zazwyczaj stanowią one nie więcej niż 10 proc. widowni.