"Myślałam, że nie dożyję 30-stki". Bulimia mogła ją zniszczyć

Jane Fonda w podcaście ostrzega młode kobiety: "Chociaż na początku niezdrowe nawyki wydają się tak niewinne, zaburzenia odżywiania szybko zaczynają przejmować kontrolę nad każdym aspektem życia. To oczywiście szkodzi też twojemu wyglądowi. Wyglądasz na zmęczonego. Autentyczny związek staje się niemożliwy, gdyż pewne rzeczy robisz potajemnie. Twój dzień staje się zorganizowany wokół zdobywania jedzenia, a następnie pozbywania się jedzenia, co wymaga, abyś był sam i nikt nie wiedział, co robisz".