Rebecca Ferguson nazwała słynnego aktora "absolutnym idiotą". Po co to zrobiła?

– Kręciłam film z absolutnym idiotą, jakim był grający ze mną słynny aktor. Ten człowiek był niepewny siebie i wściekły, ponieważ nie mógł należycie zagrać sceny. Myślę, że byłam wtedy tak bezbronna i czułam się tak niekomfortowo, że nakrzyczano na mnie - mówiła Rebecca Ferguson w jednym z wywiadów (całość do przeczytania tutaj). Wyznanie aktorki wywołało burzę i zaczęły się domysły na temat tożsamości "idioty". Teraz Ferguson w "The Jess Cagle Show" wyznała, że nie to było jej intencją.