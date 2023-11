Reese Witherspoon i Kevin Costner mają romans? Rzecznik aktorki zabrał głos

Rzekomy romans Witherspoon i Costnera rozgrzał media społecznościowe w Ameryce. Wszystko zaczęło się od słów Roba Shutera z podcastu "Naughty but Nice", który podał taką informację bez jakichkolwiek dowodów. To jednak wystarczyło, by fani zaczęli kibicować nowej superparze Hollywood. Sytuacja się wyjaśniła, gdy rzecznik Witherspoon odpowiedział na pytanie serwisu Page Six.