Rekord w kinach. Zarobi ponad 4 miliardy dolarów

Jak dużą popularnością cieszy się w kinach koncert Taylor Swift pokazują dane z amerykańskiego box office’u. Do tej pory największym przebojem pośród produkcji, które są zapisem muzycznego wydarzenia był "Justin Bieber: Never Say Never", który w sumie zarobił w Stanach 73 mln dolarów (podczas premierowego weekendu – 26 mln). Tymczasem produkcja z gwiazdą popu Taylor Swift w ciągu zaledwie trzech pierwszych dni wyświetlania zebrała za oceanem około 96 mln dolarów.