Rekordowy wynik w Polsce. Bohater na trudne czasy

Na wstępnie trzeba zaznaczyć, że najnowsza hollywoodzka ekranizacja komiksu jest filmem, któremu w gruncie rzeczy bliżej jest do dramatu kryminalnego w stylu znakomitego "Siedem" Davida Finchera, niż do typowych komiksowych opowieści w duchu produkcji Marvela. Twórcy "Batmana" zabierają nas do mrocznego, przygnębiającego świata, przesiąkniętego złem i rezygnacją. To świat znany widzom z głośnego filmu "Joker", który został wyróżniony 11 nominacjami do Oscara.