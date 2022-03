Dziś jest hitem w kinach. Za niecałe 7 tygodni będzie go można obejrzeć w domu

Trzeba podkreślić, że w tym przypadku mamy do czynienia z prawdziwym hitem. Podczas premierowego weekendu "Batman" zarobił w Stanach 106,9 mln dol., a wraz z przedpremierowemu pokazami 128,5 mln dol. Jest to drugi najlepszy rezultat otwarcia osiągnięty w okresie pandemii. Bezkonkurencyjnym tytułem pozostaje "Spider-Man: Bez drogi do domu", który zgarnął na starcie 260 mln dol.