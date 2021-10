Robert Więckiewicz o "Weselu". "Film porusza ważną kwestię, ale nic nie zmieni"

8 października do kin wchodzi "Wesele". Najnowszy film Wojtka Smarzowskiego, który po raz kolejny zaprosił do współpracy Roberta Więckiewicza. Obraz porusza trudny i bolesny temat relacji polsko-żydowskich, historii i niepamięci. Janusz Wróblewski z tygodnika "Polityka" w programie "Newsroom" pytał Więckiewicza o znaczenie tego filmu dla współczesnej debaty. - Niespecjalnie wierzę, że kino dzisiaj może zmienić świat. Marzylibyśmy, że ten film wywoła jakąś dyskusję, refleksję głębszą na temat historii i tego, co się dzisiaj dzieje. Ale ja w to nie wierzę, bo ci, którzy się okopali, oni tam zostaną i będą stamtąd wystrzeliwać swoje pociski – stwierdził gorzko Więckiewicz.