Rodzina Simmonsa wydała oświadczenie. Dostali wiadomość z biura koronera

Przyczyna śmierci telewizyjnej gwiazdy

Jak podawały amerykańskie media, w dniu swoich urodzin Richard przewrócił się w swojej łazience. Gosposia pomogła mu wstać i sugerowała, że powinien go zobaczyć lekarz, ale mężczyzna nie chciał, by wzywała karetkę. Mówił, że chciał spędzić urodziny we własnym domu, choć skarżył się już tego dnia na zawroty głowy.