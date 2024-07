Nie żyje Richard Simmons. Eksperci muszą ustalić przyczynę

Richard Simmons zmarł tego samego dnia, co aktorka Shannen Doherty, czyli 13 lipca. Zaledwie dzień wcześniej świętował swoje urodziny, co podsumował wpisem w mediach społecznościowych. "Dziękuję, jeszcze nigdy w życiu nie dostałem tyle urodzinowych życzeń! Właśnie siedzę i odpisuję na maile. Wspaniałej reszty piątku dla wszystkich. Kocham was, Richard" - brzmiały jego ostatnie słowa umieszczone w sieci. Co stało się 76-latkowi? Są nowe doniesienia.