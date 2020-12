Role w filmach zapewniły jej nieśmiertelność. Machulski: była jak członek rodziny

O śmierci Hanny Stankówny informuje "Gazeta Wyborcza" . Smutną wiadomość na łamach potwierdza syn aktorki, scenarzysta i operator Kacper Lisowski. Artystka zmarła w poniedziałek, 14 grudnia. Stankówna grała w takich filmach jak "Lunatycy", "Trędowata", "07 zgłoś się", ostatnia filmowa rola przypadła w filmie "Pokaż kotku, co masz w środku". Zapamiętana będzie szczególnie jako dr Tekla z "Seksmisji".

- To bardzo smutna wiadomość, bo jak umiera aktor czy aktorka, z którą się pracowało i ma się dobre wspomnienia - a tylko takie były przy "Seksmisji" - to tak, jakby odszedł ktoś bardzo bliski. Jak członek rodziny - mówi w rozmowie z WP Juliusz Machulski.

- Gdy robi się film, to stajemy się jedną rodziną. Możemy nie spotykać się latami, ale gdy widzimy się na ulicy, to serdecznie się witamy i rozmawiamy, jakby w ogóle nie upłynął czas - wspomina reżyser. - Hanię spotkałem po "Seksmisji" tylko kilka razy. Mieszkała w Warszawie, była żoną wspaniałego tłumacza Jerzego Lisowskiego. Niedaleko jej mieszkania jest czytelnia, którą odwiedzam. Tam parę razy mieliśmy okazję porozmawiać o bieżących sprawach.

- Miała niewiele scen, ale wypełniła swoje zdanie i to jej osobowość sprawiła, że tak zapamiętaliśmy tę rolę bystrej szefowej nielubianej frakcji Genetiks - opisuje.

- Hania miała dość drapieżną urodę. Zapamiętałem ją z filmu "Loki" Janusza Majewskiego. Zawsze obsadzano ją w horrorach. Przyciągała wzrokiem do ekranu. Wiedziałem, że będzie niesamowitym przeciwieństwem do Beaty Tyszkiewisz. Hania była świetną, profesjonalną aktorką. Szkoda, że już jej nie ma. Razem z takimi aktorami odchodzi kawałek nas, prawda? - mówi Machulski.

- To był szok, bo Piotr był w moim wieku. Mówi się, że zmarł z powodu COVID-19, co jest tym bardziej dramatyczne. Niektórzy mają pandemię w nosie, co jest oznaką głupoty - komentuje.