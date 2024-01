Rosati kończy 40 lat. Ma za sobą bardzo burzliwe związki

Weronika Rosati urodziła się 9 stycznia 1984 r. w Warszawie. Jest córką ekonomisty i polityka Dariusza Rosatiego oraz projektantki mody Teresy Rosati. W wieku dwóch lat wraz z rodziną wyjechała do Princeton w USA. Gdy miała pięć lat zamieszkała w Szwajcarii. Rosati już jako nastolatka była zainteresowana aktorstwem - po powrocie do stolicy uczęszczała do jednego z warszawskich ognisk teatralnych.