Rosja oszalała na jej punkcie. Utarła nosa Amerykanom

Pod koniec kwietnia w rosyjskich kinach pojawił się dramat zatytułowany "Vyzow" (angielski tytuł "The Challenge"). Jest to pierwszy film w historii, do którego zdjęcia powstały w kosmosie. Produkcja cieszy się w Rosji ogromną popularnością, a aktorka, która gra w nim główną rolę, stała się niemal bohaterem narodowym.