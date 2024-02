Był ulubieńcem widzów. Stał się jedną z ofiar kultury unieważnienia

Rowan Atkinson wyraził wówczas sprzeciw wobec stosowania takich praktyk, przez co sam stał się jedną z ofiar cancel culture. "Głównym problemem jest algorytm mediów społecznościowych decydujący o tym, jakie treści do nas docierają. Skutkiem tego jest uproszczony, zero-jedynkowy obraz świata. Prowadzi to do sytuacji, w której możesz być albo z nami albo przeciwko nam. A jeśli jesteś przeciwko nam, to zasługujesz na to, by zostać wykreślonym, unieważnionym" – twierdził Atkinson.