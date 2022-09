Podpadł służbie. Jego dziwactwa dla wielu są niezrozumiałe

Gdyby "Serving the Royals: Inside the Firm" był komedią, można by stwierdzić, że film ma kilka naprawdę śmiesznych scen. Z dokumentu dowiadujemy się bowiem, że służba każdego ranka musiała np. prasować księciu sznurowadła albo nakładać na szczoteczkę do zębów dokładnie jeden cal pasty. Szczegółowo określone były także wymogi co do poziomu oraz temperatury wody w wannie.