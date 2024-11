6 filmów i seriali, które warto obejrzeć podczas długiego listopadowego weekendu

"Shogun" (Disney+)

Dla fanów historycznych opowieści i kultury azjatyckiej idealną propozycją jest serial "Shogun". Produkcja, dostępna na Disney+, przenosi nas do roku 1600 w Japonii, gdzie Europejczyk, John Blackthorne, trafia do nieznanego kraju i od pierwszych chwil musi walczyć o przetrwanie. Serial, oparty na powieści Jamesa Clavella o tym samym tytule, to historia o różnorodności kultur, lojalności i honorze. Nie brakuje w nim także wątku miłosnego.