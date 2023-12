Aleksandra Śląska. Caryca rządziła teatrem, a potencjalnym kochankom męża wręczała wilczy bilet

Wychowała się właśnie na Śląsku, w Katowicach. Jej tata, uczestnik jednego z tamtejszych powstań i poseł na Sejm II RP, był wysokim urzędnikiem PKP, jego dzieciom nie brakowało "ptasiego mleka". Przy drzwiach kamienicy przy ulicy Poniatowskiego 34 dyżurował portier, dom otaczał ogród różany. Wąsików stać było na częste wizyty w teatrze. Ola szybko złapała bakcyla – choć skryta i nieśmiała, postanowiła zostać aktorką. Pomogła jej, paradoksalnie, wojna. Matka, by uchronić córkę przed wywózką na przymusowe roboty do Rzeszy, wysłała ją do krewnych w Wiedniu.