Barbara Nawratowicz i Wiesław Dymny byli nierozłączni. Nagle ona zapadła się pod ziemię

Do Krakowa wróciła dopiero w 1956 r. W drodze z dworca kolejowego do koleżanki, u której miała się zatrzymać, spotkała na Plantach dawnego znajomego. Usiedli na ławce, by chwilę porozmawiać. Piotr Skrzynecki opowiedział jej o kabarecie, który razem z grupą przyjaciół zamierzał wkrótce powołać do życia. - Zaproponował, żebyśmy poszli do Klubu Żydowskiego na śledzika – opowiadała wspominając dzień, w którym poznała Wiesława Dymnego.