Życie to nie bajka. Historia Walta Disneya

Już jako siedmiolatek sprzedawał swoje szkice sąsiadom. W 1911 r. Disneyowie przenieśli się do Kansas City. Tam Walt zaprzyjaźnił się z Walterem Pfeifferem, który pochodził z artystycznej rodziny, fascynującej się teatrem, wodewilami oraz kinem. Młody Disney również się tym zainteresował. U Pfeifferów spędzał więcej czasu niż w domu rodzinnym. Chłopak przez sześć lat pracował jako gazeciarz, przez co był wiecznie niewyspany, a mimo to w weekendy uczęszczał na kurs plastyczny do Kansas City Art Institute.