Premiery w czerwcu 2024. Co warto obejrzeć w drugim tygodniu?

"W głowie się nie mieści 2"

Odmieniona, dojrzewająca Riley i nowe emocje, towarzyszące jej w tym szalonym okresie, którego żenujące momenty wielu z nas do dzisiaj przypominają się w najmniej oczekiwanej chwili. "W głowie się nie mieści 2" zapowiada się naprawdę… emocjonująco. W centrum zarządzania pojawią się Niepokój, Zazdrość, Nuda oraz Wstyd. To oni sprawią, że Riley będzie miała ogromny problem ze zrozumieniem tego, co czuje. Sami zresztą wiece, jak to jest w świecie nastolatków – rollercoaster. Nic dziwnego, że jej świat stanie na głowie. Jak z nową sytuacją poradzą sobie dobrze już nam znani Radość, Smutek, Strach, Gniew i Odraza? Oni też nie będą mieli lekko. W polskiej wersji dubbingowej mogliśmy usłyszeć m.in. Małgorzatę Sochę, Kingę Preis, Maję Ostaszewską, Cezarego Pazurę, Szymona Kuśmidra, Michała Pielę, Alicję Kozieję, Dorotę Landrowską i Sławomira Grzymkowskiego. Pierwsza część "W głowie się nie mieści" dostała Oscara w kategorii Najlepszy długometrażowy film animowany. Tym razem w reżyserii Pete’a Doctera ("Odlot", "Co w duszy gra") zastąpiła Kelsey Mann i będzie to jej debiut pełnometrażowy.