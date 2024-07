Premiery w lipcu 2024. Nowy sezon "The Bear" i "Twisters"

"Stopmotion"

Pula horrorów przewidzianych na to lato jeszcze się nie wyczerpała. Tydzień po premierze głośnego "Kodu zła" do kin wchodzi "Stopmotion". Najnowszy film Roberta Morgana ("The Cat with Hands", "The Separation") opowiada o Elli – aspirującej animatorce, wychowanej przez surową matkę, która wciąż marzy o debiucie. Trudne doświadczenia, jakie przeżyła w dzieciństwie, pozostawiły na niej ślad już na zawsze. Gdy jej mama zapada na ciężką chorobę, Ella postanawia wrócić do projektu sprzed lat i wreszcie go ukończyć. Zmagająca się z blokadą twórczą artystka z czasem przestaje odróżniać fikcję od rzeczywistości. Czy Ella zdąży spełnić swoje marzenie, zanim pochłonie ją szaleństwo? W rolach głównych zobaczymy Aisling Franciosi ("The Nightingale", "Stworzenia boże"), Stellę Gonet ("Hrabia") oraz Thericę Wilson-Read ("Wiedźmin").





