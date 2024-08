Premiery w sierpniu 2024. "Mrugnij dwa razy", jeśli wybierasz się na "Kruka"

"Kruk"

Droga do ekranizacji mrocznego komiksu Jamesa O’Barra była długa i kręta. W pewnym momencie fani zaczęli wątpić w to, że "Kruk" w ogóle powstanie. Ostatecznie za kamerą stanął Rupert Sanders ("Królewna Śnieżka i Łowca", "Ghost in the Shell"). Natomiast główne role przypadły Billowi Skarsgårdowi ("To", "John Wick 4") oraz wokalistce FKA twigs ("Słodziak"). Eric Draven i Shelly Webster są bratnimi duszami. Gdy dopadają ich demony przeszłości, para zostaje brutalnie zamordowana. Mężczyzna poświęca siebie, by uratować swoją wielką miłość. Jako gotycki mściciel rozpoczyna drogę po świecie żywych i umarłych, szukając zemsty na napastnikach i próbując odkupić swoje grzechy. W obsadzie znaleźli się też Danny Huston ("Richard mówi do widzenia", "Yellowstone"), Laura Birn ("Oczyszczenie", "Fundacja"), Sami Bouajila ("Szajka", "Kłamstewka") oraz Jordan Bolger ("Peaky Blinders", "iBoy").