Premiery we wrześniu 2024. "Nie mów zła" i pożegnanie "Genialnej przyjaciółki"

W dodatku poznaje okrucieństwo niemieckich obozów koncentracyjnych. Film wyreżyserowała Ellen Kuras ("Ozark", "The Umbrella Academy"), która ma polskie korzenie od strony ojca. Za zdjęcia odpowiada Paweł Edelman ("Pianista", "Oficer i szpieg"). W rolach głównych zobaczymy Kate Winslet ("Lektor"), Alexandra Skarsgårda ("Wielkie kłamstewka"), Marion Cotillard ("Niczego nie żałuję – Edith Piaf"), Josha O’Connora ("The Crown") i Noèmie Merlant ("Portret kobiety w ogniu").

Na ekran wraca opowieść grozy znana z duńsko-holenderskiego thrillera "Goście", który zrobił duże zamieszanie w 2022 roku. Remake filmu Christiana Tafdrupa powstał oczywiście w Hollywood, a za reżyserię odpowiada James Watkins ("Eden Lake"). "Nie mów zła" to historia amerykańskiej rodziny, która w trakcie lata zostaje zaproszona na weekend przez Brytyjczyków. Rodziny wcześniej poznały się na wakacjach. Zachowania gospodarzy budzą coraz większy niepokój. Sielanka w wiejskiej posiadłości z czasem zmienia się w koszmar. W hollywoodzkim remaku zagrali James McAvoy ("Pokuta"), Mackenzie Davis ("Tully"), Aisling Franciosi ("The Nightingale") oraz Scoot Mcnairy ("Godless").

W Budapeszcie rozpoczęło się już duszne lato, podczas którego Abel przygotowuje się do egzaminu dojrzałości. Licealista przy okazji przeżywa swoją pierwszą miłość do swojej najlepszej przyjaciółki. Jednak Janka jest zadurzona w żonatym nauczycielu historii Jakabie. Pedagog dopiero co konfrontował się z zagorzałym konserwatystą, jakim jest ojciec Abla. Egzamin maturalny chłopaka zmienia się w ogólnokrajowy skandal na wewnętrznie podzielonych Węgrzech. "Wytłumaczenie wszystkiego" to obraz społeczeństwa niszczonego przez politykę, wyreżyserowany przez Gábora Reisza ("Najgorsze wiersze świata").





